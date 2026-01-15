E-SUPPORTLINK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

E-SUPPORTLINK hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 30,58 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte E-SUPPORTLINK 15,38 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat E-SUPPORTLINK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 33,17 JPY beziffert, während im Vorjahr 30,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte E-SUPPORTLINK einen Umsatz von 5,41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at