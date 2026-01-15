15.01.2026 06:31:29

E-SUPPORTLINK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

E-SUPPORTLINK hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 30,58 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte E-SUPPORTLINK 15,38 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat E-SUPPORTLINK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 33,17 JPY beziffert, während im Vorjahr 30,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte E-SUPPORTLINK einen Umsatz von 5,41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen