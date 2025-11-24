Guess Aktie
WKN: 902204 / ISIN: US4016171054
|
24.11.2025 17:00:58
Earnings Outlook For Guess
This article Earnings Outlook For Guess originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guess? Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Guess? gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.08.25
|Massiver Kurssprung bei Guess: Milliarden-Deal macht Guess privat (finanzen.at)
|
04.06.25
|Ausblick: Guess? präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Guess? Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Guess? Inc.
|14,60
|0,00%