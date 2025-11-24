Guess Aktie
Ausblick: Guess? gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Guess? wird sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,254 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 767,9 Millionen USD gegenüber 738,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD im Vergleich zu 0,770 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,20 Milliarden USD, gegenüber 3,00 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
