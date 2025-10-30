nVent Electric Aktie
WKN DE: A2JHWV / ISIN: IE00BDVJJQ56
|
30.10.2025 15:03:07
Earnings Preview: nVent Electric
This article Earnings Preview: nVent Electric originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu nVent Electric PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
31.07.25
|Ausblick: nVent Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.05.25
|Ausblick: nVent Electric präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)