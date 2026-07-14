PILOT Aktie
WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006
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14.07.2026 11:17:35
ECB recruits digital euro critics for pilot
Deutsche Bank, DZ Bank and Groupe BPCE among 36 institutions selected for test of digital currency next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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