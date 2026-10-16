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16.10.2026 06:31:29
Educational Development gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Educational Development ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Educational Development die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Educational Development mit einem Umsatz von insgesamt 4,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,90 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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