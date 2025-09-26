EF EnergyFunders Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

EF EnergyFunders Ventures hat am 24.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 244,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at