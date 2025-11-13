Ege Endustri ve Ticaret AS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ege Endustri ve Ticaret AS präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,65 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48,37 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden TRY – das entspricht einem Abschlag von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,09 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at