EHang-Aktie kann an der NASDAQ vorübergehend nicht gehandelt werden - Mitteilung angekündigt

"In Erwartung einer bevorstehenden Ankündigung über eine sehr bedeutende Entwicklung in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit, hat EHang freiwillig eine Aussetzung vom Handel beantragt", kündigte das nach eigenen Angaben "weltweit führende Unternehmen für autonome Luftfahrzeuge" in dieser Woche an. Maximal soll der Handel mit der Aktie bis Freitag, den 13. Oktober gestoppt werden - vorher können Anleger ihre Investments also weder verkaufen noch neue Investments tätigen.

Gründe reine Spekulation

Warum das Unternehmen, dessen American depositary shares (ADS) an der US-Börse NASDAQ gehandelt werden, die Handelsaussetzung beantragt hat, bleibt bislang offen.

Die Art und Weise der Maßnahme lässt viele Anleger ratlos zurück, denn üblicherweise werden wichtige Mitteilungen vor- oder nachbörslich kommuniziert, sodass eine Handelsaussetzung nicht notwendig ist, oder der Handel wird während der regulären Handelszeiten vorübergehend unterbrochen, wenn die betreffende Unternehmensmeldung elementare Kursbewegungen nach sich zieht.

Dass EHang diesen Weg gewählt hat, sorgt für Spekulationen am Markt. Denn vor rund zwei Jahren war das chinesische Drohnenunternehmen ins Visier eines Shortsellers geraten, der umfangreiche Vorwürfe gegen EHang vorbrachte. Leere Fabrikhallen und ein Kunde, der gleichzeitig Anteilseigner des Unternehmens sein soll, waren nur zwei der Behauptungen, mit denen Wolfpack Research vor rund zwei Jahren den Drohnenhersteller attackierte. Zwar wehrte sich EHang damals gegen die Vorwürfe, den Aktienkurs von über 120 US-Dollar, zu dem EHang-Aktien vor der Shortseller-Attacke gehandelt wurden, erreichten die Chinesen in den Folgejahren aber nicht mehr.

Ob es sich auch 2023 wieder um einen Angriff von Shortsellerseite handelt, bleibt abzuwarten. Am Freitag dürften Anleger mehr erfahren.

Der letzte Kurs der EHang-Aktie stammt vom 06. Oktober: Der Anteilsschein war an diesem Tag bei 17,10 US-Dollar aus dem Handel gegangen.



Redaktion finanzen.at