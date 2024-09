Ehemaliger FDP-Chef Gerhardt gestorben

BERLIN (Dow Jones)--Der frühere FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Das gab Parteichef Christian Lindner in einer Pressemitteilung bekannt. "Wolfgang Gerhardt hat über Jahrzehnte Verantwortung für die liberale Sache übernommen", erklärte Lindner. "Er war nie ein Machtpolitiker, sondern blieb auch in Spitzenpositionen ein belesener, feiner und großzügiger Mensch." In einer schwierigen Phase ihrer Geschichte habe er die FDP zusammengehalten und wieder aufgerichtet. Der Friedrich-Naumann-Stiftung habe er zuletzt als Vorstandsvorsitzender neue Impulse gegeben.

