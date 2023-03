Ein Turnaround Tuesday wie er besser nicht sein könnte

Ende letzter Woche und zum Start dieser Woche gab es allerhand Zündstoff an den Börsen. Die Silvergate Bank stellte als Folge des FTX-Debakels ihren Betrieb ein. Auch die Silicon Valley Bank geriet in Schieflage und steht vor der Pleite. Die Zusammenbrüche und Schieflagen der US-Banken sorgte weltweit für Unruhe an den Märkten und Angst vor einer neuen Bankenkrise „Lehman 2.0“. Diese schwappte am Montag auf Deutschland über und besorgte dem DAX einen Verlust von über 3% an einem einzigen Tag und rutschte ab auf unter 15.000 Punkte.

Viele Anleger haben in der Aufregung verkauft oder Ihr Glück in Short-Positionen versucht. In den Turbulenzen wurden viele Nerven gelassen und Verluste eingefahren.

Gibt es eine bewährte Handelsstrategie, auf die in einer solchen Situation zurückgegriffen werden kann? Eine Strategie, für die es sogar akademische Belege als auch feste Regeln gibt? Gibt es. Die Turnaround Tuesday Strategie. Die Existenz des Turnaround Tuesday Effekts ist durch statistische Daten gut belegt.

Der Turnaround Tuesday wird gehandelt, wenn im Laufe des Montags eine nachweisliche Schwäche vorliegt. Eine Longposition wird eröffnet, um den statistisch starken Dienstag an den Aktienmärkten auszunutzen. Dienstags ist wissenschaftlich belegt, ein optimaler Tag für einen positiven Wechsel im Marktsentiment.

Diese Ausgangsposition lag vergangenen Montag eindeutig. Um 17.30 Uhr wurde eine Longposition im Mini-Dax eröffnet. Dann erfolgte ein Turnaround Tuesday wie im Bilderbuch.

Am Mittwochmorgen wurde die Position mit einem schönen Gewinn geschlossen.

Dass der Turnaround Tuesday auch langfristig ein sehr gutes Investment ist, zeigen seine statistischen Belege und Renditen. Dieser Chart zeigt die Bruttorendite des Turnaround Tuesday Effekts in einem Backtest über 10 Jahre. Die Rendite basiert auf der Positionsgröße von 1 Future oder dem Äquivalent in CFDs.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



