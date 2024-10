Ein Verletzter in Israel durch Raketenangriff aus dem Libanon

TEL AVIV (dpa-AFX) - In der nordisraelischen Küstenstadt Naharija ist ein Mann durch Raketentrümmer am Kopf verletzt und bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Plattform X mit. Er sei am Strand gewesen, als dort Trümmer vom Himmel stürzten, hieß es weiter. Nach Angaben der israelischen Armee wurde der Norden Israels bis zum Nachmittag von der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon mit mindestens 110 Raketen angegriffen. Die meisten der Geschosse seien abgefangen worden, andere in unbebautem Gelände niedergegangen.

Am Morgen hatte Luftalarm auch viele Menschen in Tel Aviv, dem wirtschaftlichen Zentrum des Landes, wieder aus den Betten geworfen. Die schiitische Hisbollah-Miliz hatte auch die Küstenmetropole den zweiten Tag in Folge beschossen.