Einige deutsche Banken fallen durch Stresstest der Aufseher

FRANKFURT (Dow Jones)--Die kleinen und mittelgroßen deutschen Kreditinstitute haben im vergangenen Jahr nach Aussage von Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) von der Zinswende profitiert und ihre Gewinne und Eigenkapitalausstattung erhöhen können. Wie die beiden Aufsichtsbehörden im Ergebnis eines Stresstests mitteilten, konnte aber eine "mittlere zweistellige Zahl" von Instituten die aufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen unter Stress nicht mehr erfüllen. Das im Stresstest angenommene Szenario war deutlich schwieriger als bei der vergangenen Übung vor zwei Jahren.

Im Ergebnis führte der im Test unterstellte Schock im Durchschnitt zu einer Verschlechterung der harten Kernkapitalquote um 3,7 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent. Der Stresseffekt wurde dabei maßgeblich durch Adress- und Marktrisiken getrieben.

"Die Institute sollten ihre Kapitalausstattung weiter stärken und ihre solide Ausgangslage nicht ohne Not aufgeben", sagte Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler bei der Vorstellung des Berichts. Die wirtschaftliche Situation sei nach wie vor unsicher, die Bafin werde die "Ausreißer" deshalb "sehr eng" begleiten. "Wenn nötig werden wir mit aufsichtlichen Maßnahmen frühzeitig gegensteuern", sagte Röseler.

Nach Erkenntnissen aus der Umfrage zur aktuellen und zukünftigen Ergebnislage und Risikosituation planen die Institute auch mit zunehmenden Wertberichtigungen. Die Banken und Sparkassen sind aber weiterhin dazu bereit, zusätzliche Risiken in ihre Bücher zu nehmen und ihre Kreditvergabe zu erhöhen. Das harte Kernkapital steigt in ihren Planungen allerdings stärker als die risikogewichteten Aktiva, was zu einem moderaten Anstieg der harten Kernkapitalquoten führt und somit der stärkeren geplanten Risikoannahme mehr als Rechnung trägt.

Die Analyse zeigt demnach, dass der überwiegende Teil der Banken und Sparkassen bei Gewerbeimmobilien wenig optimistisch bleibt. "Dieses Segment wird auch weiter fest im Blick der Aufsicht liegen", sagte Michael Theurer, das für die Bankenaufsicht zuständige Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank.

