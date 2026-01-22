|
22.01.2026 14:42:23
Eiszeit mit Trump 21.01.2026
Manfred Schmid aus der Marktsteuerung und Pressesprecher Ulrich Kirstein besprechen den kurzfristigen Kurseinbruch in Folge von Donald Trumps neuen Zolldrohungen. "Er macht wieder ein Fass auf", grantelt Schmid. Und heraus kommen neue Zölle, und das alles wegen Grönland. Ob es in Davos eine Einigung mit den Europäern geben wird? Soll man deshalb auf US-Produkte und US-Aktien verzichten? Sie gehören in ein diversifiziertes Depot, mahnt Mani Schmid und empfiehlt vor allem: Ruhe bewahren und langfristig anlegen.
