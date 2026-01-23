Eki Energy Services legte Quartalsergebnis vor

Eki Energy Services hat am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,560 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eki Energy Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 75,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 674,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at