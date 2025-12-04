Ekso Bionics Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0G / ISIN: US2826442020
|
04.12.2025 19:36:20
Ekso Bionics Stock Drops 13% Despite After Company Becomes Exclusive U.S. Distributor
(RTTNews) - Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) shares fell 12.75 percent, sliding $0.5802 to $3.97 on Thursday, after the company announced it will become the exclusive U.S. sales agent and distributor for MediTouch's BalanceTutor rehabilitation system. The technology uses a patented 4D perturbation treadmill to simulate real-world balance challenges, supporting patient safety while improving rehabilitation outcomes.
Ekso Bionics is trading at $3.97 versus a previous close of $4.5502 on the Nasdaq. The stock opened at $4.25 and has traded between $3.5100 and $4.4635 so far today, with volume surging to 5.05 million shares.
The company's 52-week range is $2.73 to $14.97.
