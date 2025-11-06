ELANTAS Beck India legte Quartalsergebnis vor

ELANTAS Beck India lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 45,74 INR gegenüber 39,19 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

ELANTAS Beck India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at