Elderson will Supra-Anteil an EZB-Anleihebeständen erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach den Worten von EZB-Direktor Frank Elderson bei der operativen Umsetzung ihrer Geldpolitik stärker Umweltaspekte berücksichtigen. Elderson plädierte in einer Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung dafür, in ein künftiges "strukturelles" EZB-Anleiheportfolio zu Lasten von Staatsanleihen mehr Papiere supranationaler Organisationen aufzunehmen, weil deren Umweltbilanz besser messbar sei. Als weitere Möglichkeit nannte Elderson die Vorgabe von Umweltzielen bei künftigen langfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTROs).

"Wenn es keine eindeutigen geldpolitischen Gründe für die Bevorzugung inländischer Staatsanleihen gibt, sollten wir meines Erachtens eine Erhöhung des Anteils supranationaler EU-Anleihen an unseren gesamten Anleihebeständen in Erwägung ziehen, um potenzielle klima- und naturbedingte Risiken zu vermeiden und unsere Bilanz besser auf die allgemeine Wirtschaftspolitik in der EU abzustimmen", sagte der EZB-Direktor laut veröffentlichtem Redetext.

Dies sei nicht nur für den Fall neuer Anleihekäufe von Bedeutung, sondern auch, wenn die EZB über die Zusammensetzung eines strukturellen Anleiheportfolios diskutieren müsse, das sie künftig dauerhaft halten könnte.

Künftige TLTROs würde Elderson so konstruieren, dass sie keine Ziele mehr bezüglich einer Mindestkreditvergabe unter Ausschluss von Hypothekenkrediten beinhalten, sondern eine "grüne" Kreditvergabe begünstigen beziehungsweise "nicht-grüne" Kredite ausschließen.

November 22, 2023 10:22 ET (15:22 GMT)