29.07.2026 07:42:05

Electrolux Posts Q2 Loss

(RTTNews) - Electrolux, AB (0GQ1.L, 0MDT.L, ELUXb.ST) reported a second quarter net loss of 1.6 billion Swedish kronor versus net income of 178 million kronor, in the prior year. Loss per share was 3.16 kronor compared to profit of 0.36 kronor. Excluding non-recurring items, operating income was 1.2 billion kronor versus 797 million kronor, last year, representing 51% growth.

Net sales were 31.6 billion kronor in the second quarter of 2026, up 1% compared to 31.3 billion kronor in the same period of 2025. Organic sales growth was 2.0%. Adjusted sales growth was 2.0%. The company said growth was driven by increased sales volumes in EMEA APAC, and Latin America, while North America reported an organic sales decline mainly reflecting weaker market conditions.

At previous close on Nasdaq Stockholm exchange, Electrolux shares were up 1.40% to 24.59 kronor.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ausverkauf im Chipsektor setzt sich fort: ATX beendet Handel im Minus -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen