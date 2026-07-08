Electronic Servitor legte Quartalsergebnis vor

Electronic Servitor ließ sich am 06.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Electronic Servitor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at