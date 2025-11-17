ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
|
17.11.2025 14:23:00
Elektro-Roller Zero LS1: Günstiger Einstieg
LS1 heißt der erste Roller von Zero aus Kalifornien. Für 5185 Euro fährt er mit ABS und Schlupfregelung 100 km/h. Gegen Aufpreis fährt er bis zu 173 km weit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
