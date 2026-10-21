Element Solutions Inc. Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Element Solutions Inc. (ESI) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $65.7 million, or $0.27 per share. This compares with $39.3 million, or $0.16 per share, last year.

Excluding items, Element Solutions Inc. reported adjusted earnings of $123.3 million or $0.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 51.7% to $995.3 million from $656.1 million last year.

Element Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65.7 Mln. vs. $39.3 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.16 last year. -Revenue: $995.3 Mln vs. $656.1 Mln last year.

Updated 2026 Guidance: Adjusted EPS growth rate of over 20% for the full year