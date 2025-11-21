Ellington Residential Mortgage REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ellington Residential Mortgage REIT präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 55,98 Prozent auf 15,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ellington Residential Mortgage REIT 35,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at