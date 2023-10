Elon Musks plant kostenpflichtiges X-Abo ohne Werbung

Sie kostet in Deutschland gut 19 Euro im Monat. In dem bisher einzigen Abo-Modell für 9,52 Euro wird die Zahl der Anzeigen halbiert. Zusätzlich zum teureren Abo führte X am Wochenende auch eine günstigere Version für 3,57 Euro mit weniger Funktionen ein.

Musk hatte vor einem Jahr den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft und in X umbenannt. Die Anzeigenerlöse, die stets die Basis des Twitter-Geschäfts waren, halbierten sich danach, da Unternehmen ein negativeres Umfeld für ihre Marken befürchten. Der Tech-Milliardär versucht verstärkt, die Lücke mit Abo-Einnahmen aufzufüllen.

Die neuen Abo-Stufen wurden ohne die Möglichkeit für bestehende Abo-Kunden eingeführt, zwischen ihnen ohne eine Kündigung zu wechseln. Diese Funktion soll erst in einigen Wochen folgen.

/so/DP/men

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)