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13.05.2026 06:31:29
Elysee Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Elysee Development veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Elysee Development hat ein EPS von 0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig wurden 2,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elysee Development 0,6 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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