Empire State Realty Trus a Aktie
WKN DE: A1W6FF / ISIN: US2921041065
|
30.10.2025 01:29:14
Empire State Realty Trust Inc Reveals Fall In Q3 Income
(RTTNews) - Empire State Realty Trust Inc (ESRT) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $7.985 million, or $0.05 per share. This compares with $13.541 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.9% to $197.730 million from $199.599 million last year.
Empire State Realty Trust Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.985 Mln. vs. $13.541 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.08 last year. -Revenue: $197.730 Mln vs. $199.599 Mln last year.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Empire State Realty Trust Inc (A)
|6,45
|-2,27%
