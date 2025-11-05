Allergan Aktie
WKN DE: A1W5NE / ISIN: IE00BD1NQJ95
|
05.11.2025 23:29:40
Enact Holdings Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Enact Holdings Inc. (ACT) revealed a profit for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $163.50 million, or $1.10 per share. This compares with $180.67 million, or $1.15 per share, last year.
Excluding items, Enact Holdings Inc. reported adjusted earnings of $165.89 million or $1.12 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.11 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 0.6% to $311.46 million from $309.59 million last year.
Enact Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $163.50 Mln. vs. $180.67 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.15 last year. -Revenue: $311.46 Mln vs. $309.59 Mln last year.
