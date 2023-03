Encavis zahlt keine Dividende - Hohe Investitionen in Netzausbau

FRANKFURT (Dow Jones)--Encavis zahlt angesichts hoher Investitionen in den Netzausbau den Aktionären keine Dividende. "Das Wachstum der vergangenen Jahre soll deutlich beschleunigt werden", kündigte das im MDAX notierte Unternehmen bei Vorlage des Geschäftsberichts 2022 an. Mit rund 5,8 Gigawatt (GW) sollen bis Ende 2027 mehr als das 2,5-fache der heutigen Erzeugungskapazität ans Netz angeschlossenen sein. Darüber hinaus sollen dann 2,2 GW in der Errichtung sein. "Um diese Umsatzbeschleunigung mit einem höchst ambitionierten Kapazitätsausbau aus eigener Kraft zu erreichen", soll der Gewinn 2022 in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen und auf die Ausschüttung einer Dividende verzichtet werden.

Im Vorjahr hatte das Unternehmen eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie gezahlt.

Im abgelaufenen Jahr steigerte der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber die Stromproduktion um 14 Prozent auf rund 3.133 Gigawattstunden (GWh). Der Umsatz stieg laut Bericht um 47 Prozent auf 487,3 Millionen Euro. Das operative EBITDA kletterte den weiteren Angaben zufolge um 37 Prozent auf 350,0 Millionen Euro. Je Aktie stieg das operative Ergebnis um ein Viertel auf 0,60 Euro. Encavis hatte bereits im Februar Eckzahlen für 2022 vorgelegt.

Für 2023 geht das Unternehmen von einer leicht rückläufigen Entwicklung der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro aus, das sind 440 Millionen Euro nach Abzug der Strompreisbremsen (2022: 487,3 Millionen respektive 462,5 Millionen Euro nach Abzug der Strompreisbremsen). Das operative EBITDA werde voraussichtlich mehr als 310 Millionen betragen (2022: 350,0 Millionen). Das operative Ergebnis je Aktie soll mehr als 0,60 Euro betragen und damit den Vorjahreswert leicht übertreffen (2022: 0,60 Euro).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla/err

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2023 12:24 ET (16:24 GMT)