ENERGIE-BLOG/Verband unzufrieden mit Energiedienstleistungsgesetz

Verband unzufrieden mit Energiedienstleistungsgesetz

Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) sieht die von der Bundesregierung vorgelegt Novellierung des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) kritisch. Anlässlich der morgigen Anhörung dazu im Bundestag warnt der Verband davor, bestehende Regelungen, darunter die gesetzlich verankerte Marktstandards für Energiemanagement, in Frage zu stellen. Insgesamt bleibe der Entwurf der Bundesregierung hinter den EU-rechtlichen Anforderungen zurück. Es fehlten ausreichende Politikmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland und zur Entfesselung marktlicher Energiedienstleistungen. "Die Bundesregierung versäumt es weiter, die Potenziale der Energieeffizienz für eine bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung in der Breite zu nutzen. Der Energieeffizienzmarkt mit seinen über 600.000 Beschäftigten benötigt klare politische Signale und Planungssicherheit", erklärt Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der DENEFF.

October 08, 2024 04:37 ET (08:37 GMT)