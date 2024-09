ENERGIE-BLOG/Zukunft Gas fordert von Regierung Förderung von Bio-LNG

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Zukunft Gas fordert von Regierung Förderung von Bio-LNG

Der Branchenverband Zukunft Gas fordert politische Maßnahmen zur Förderung von Bio-LNG. Konkret forderte er eine Erhöhung der ambitionierten Treibhausgas-Minderungsquote auf 35 Prozent bis zum Jahr 2030 und eine langfristige Fortschreibung der Quotenregelungen bis 2045. Außerdem seien Anpassungen der Lkw-Maut notwendig, um Investitionen in Bio-Flüssiggas (LNG) zu fördern. "Wir brauchen jetzt eine ambitionierte Klimapolitik, die alle verfügbaren Technologien einbezieht. Bio-LNG ist eine sofort verfügbare Lösung für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs und muss politisch gefördert werden. Nur so können wir die nötigen Investitionen mobilisieren und den Hochlauf von klimafreundlichen Kraftstoffen beschleunigen", sagte Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Gas. Im ersten Halbjahr 2024 betrug der LNG-Absatz an deutschen Tankstellen 70.000 Tonnen, davon 60 Prozent Bio-LNG.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2024 04:48 ET (08:48 GMT)