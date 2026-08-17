Energy Absolute legte Quartalsergebnis vor

Energy Absolute hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 THB. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,70 Prozent auf 2,44 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,11 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at