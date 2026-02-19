Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
19.02.2026 11:09:00
Energy Transfer Just Can't Stop Adding Fuel to its Growth Engine
Energy Transfer (NYSE: ET) has a high dividend yield (currently over 7%). A company usually has a high dividend yield because it lacks attractive investment opportunities. However, that couldn't be further from the truth with this master limited partnership (MLP). The MLP can't seem to stop securing additional expansion projects. That's giving it lots of fuel to grow its earnings and high-yielding payout. As a result, the pipeline stock could produce robust total returns in the coming years.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
