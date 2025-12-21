Energy Transfer Aktie

Energy Transfer

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

21.12.2025 08:45:00

Energy Transfer Made a Surprising Decision

Energy Transfer (NYSE: ET) has been trying to convert its Lake Charles terminal to a liquefied natural gas (LNG) export facility for the past decade. After numerous delays, the company appeared to be on the precipice of finally making a Final Investment Decision (FID) on that project early next year. However, instead of approving the project, the company announced its surprising decision to suspend the development of Lake Charles LNG. Here's a look at what drove this decision and what it means for the master limited partnership's (MLP) future.
Börse aktuell

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
