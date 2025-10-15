Actuant Aktie
WKN: 608634 / ISIN: US00508X2036
|
16.10.2025 01:52:03
Enerpac Tool Group Corp. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $28.08 million, or $0.52 per share. This compares with $24.42 million, or $0.43 per share, last year.
Excluding items, Enerpac Tool Group Corp. reported adjusted earnings of $27.88 million or $0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $167.52 million from $158.71 million last year.
Enerpac Tool Group Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.08 Mln. vs. $24.42 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.43 last year. -Revenue: $167.52 Mln vs. $158.71 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
