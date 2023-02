Eni-Aktie gefragt: Eni investiert in Bioraffinerie in den USA

Der italienische Energiekonzern Eni gründet ein Joint Venture mit dem US-Unternehmen PBF Energy Inc. für eine bereits im Bau befindliche Bioraffinerie in den USA.

Die Eni SpA teilte mit, die Sparte Sustainable Mobility werde bis zu 885 Millionen US-Dollar in die Bioraffinerie investieren, davon zunächst 835 Millionen. Bis zu 50 Millionen Dollar werden bei Abschluss der Transaktion fällig, abhängig davon, dass das Projekt bestimmte Meilensteine erreicht.

Das paritätische Joint Venture für die Bioraffinerie mit dem Namen St. Bernard Renewables LLC werde seinen Sitz neben der Chalmette-Raffinerie von PBF in Louisiana haben, so Eni. Es soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 den Betrieb aufnehmen. Die Anlage werde eine Verarbeitungskapazität für Rohstoffe von 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr haben und hauptsächlich hydrobehandeltes Pflanzenöl produzieren. Die Produktionskapazität werde bei 306 Millionen Gallonen pro Jahr liegen, umgerechnet knapp 1.160 Liter.

Die Transaktion unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen.

Die Eni-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,19 Prozent im Plus bei 14,718 Euro.

