Enterprise Products Partners L.P. Aktie
WKN: 915716 / ISIN: US2937921078
|
30.10.2025 11:25:48
Enterprise Products Partners LP Reports Drop In Q3 Profit, Misses Estimates
(RTTNews) - Enterprise Products Partners LP (EPD) reported earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $1.33 billion, or $0.61 per share. This compares with $1.41 billion, or $0.65 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.65 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 12.7% to $12.02 billion from $13.77 billion last year.
Enterprise Products Partners LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.33 Bln. vs. $1.41 Bln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.65 last year. -Revenue: $12.02 Bln vs. $13.77 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enterprise Products Partners L.P.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Enterprise Products Partners LP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Enterprise Products Partners LP präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.25