Ausblick: Enterprise Products Partners LP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enterprise Products Partners LP stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,671 USD aus. Im letzten Jahr hatte Enterprise Products Partners LP einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,80 Milliarden USD aus – eine Minderung von 13,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enterprise Products Partners LP einen Umsatz von 13,69 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD, gegenüber 2,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 51,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at