Entravision Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Entravision Communications hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Entravision Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 120,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at