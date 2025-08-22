|
22.08.2025 12:43:38
Entwicklungsministerin: So darf es in Gaza nicht weitergehen
BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat nach der Erklärung einer Hungersnot in einem Teil des Gazastreifens die Forderung nach Zugang für deutlich mehr Hilfe bekräftigt. Der Bericht der zuständigen IPC-Initiative (Integrated Food Security Phase Classification) zeige deutlich die katastrophale Lage in Gaza, erklärte die SPD-Politikerin.
"Immer mehr Menschen - und vor allem Kinder - verhungern vor unseren Augen. Es darf nicht so weitergehen. Die Hungersnot ist ausschließlich menschengemacht", so Alabali Radovan. "Der Zugang zu Hilfslieferungen hat sich zwar leicht verbessert, aber der IPC Report zeigt auch, dass reicht bei weitem nicht aus. Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand und gleichzeitig gilt: Die Hamas muss die Geiseln sofort und bedingungslos freilassen."/cn/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnspannung vor Powell-Rede: ATX mit leichten Verlusten -- DAX wenig bewegt -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 schließt knapp fester
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex mit leicht positiver Tendenz um die Nulllinie bewegt. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.