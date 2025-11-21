Eolus Vind (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eolus Vind (B) gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,86 SEK. Im Vorjahresquartal waren -3,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 733,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at