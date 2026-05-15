EON SE präsentierte Quartalsergebnisse

EON SE hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,82 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 25,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at