Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
12.12.2025 11:06:45
"Episches Ausmaß": Krypto-Betrüger muss nach Milliardenverlust 15 Jahre in Haft
Auch in seinem Heimatland wird dem Krypto-Unternehmer Do Kwon Betrug vorgeworfen, doch die USA gewinnen Ende 2024 das juristische Tauziehen um den Südkoreaner. Nun geht ein Richter in New York mit der Strafe sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus - und findet deutliche Worte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
