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25.05.2026 06:31:29
EQInc legte Quartalsergebnis vor
EQInc präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,9 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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