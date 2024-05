EQL Pharma AB legte Quartalsergebnis vor

EQL Pharma AB ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EQL Pharma AB die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,50 Prozent auf 78,1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,780 SEK beziffert, während im Vorjahr 1,06 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 264,17 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 259,91 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,945 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 262,97 Millionen SEK gerechnet.

