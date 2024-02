EQS-Adhoc: 029 Group SE: Erfolgreicher Exit der Beteiligung am Portfoliounternehmen Emerald Stay

EQS-Ad-hoc: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

029 Group SE: Erfolgreicher Exit der Beteiligung am Portfoliounternehmen Emerald Stay



12.02.2024

Berlin, 12. Februar 2024. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform (das "Unternehmen"), gibt bekannt, dass sie sich erfolgreich von ihrer Beteiligung an ihrem Portfoliounternehmen Emerald Stay S.A. ("Emerald Stay") getrennt hat. Die Transaktion ist als sekundärer Anteilsverkauf strukturiert und wird einen Bruttoerlös von ca. EUR 1,6 Mio. einbringen, was einem realisierten Multiplikator auf den Buchwert für das Geschäftsjahr 2023 von rund 2,3X (2,7X auf das investierte Kapital) entspricht. Lorin Van Nuland, Geschäftsführer der 029 Group SE, kommentierte: "Wir freuen uns über diesen erfolgreichen Exit, der in einem schwierigen Markt eine hohe Rendite erzielt hat. Darüber hinaus werden die Aktionäre des Unternehmens durch unsere Beteiligung an der Limestone Capital AG, die einer der Hauptaktionäre von Emerald Stay bleibt, weiterhin an Emerald Stay indirekt beteiligt sein." Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

029 Group SE

Neue Schönhauserstr. 3-5

10719 Berlin

Email: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/



