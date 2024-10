EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Schrittweise Wiederinbetriebnahme der IT-Systeme

EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

aap Implantate AG: Schrittweise Wiederinbetriebnahme der IT-Systeme



18.10.2024

Die aap Implantate AG (die „Gesellschaft“) teilt mit Bezug auf die am 15. Oktober 2024 um 23:25 Uhr veröffentlichte Ad-hoc Mitteilung zu einem möglichen Cyberangriff mit, dass die IT-Systeme der Gesellschaft schrittweise wieder in Betrieb genommen werden. Die Produktion konnte nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen werden und war nahezu nicht beeinträchtigt. Der Ad-hoc Mitteilung vom 15. Oktober 2024 unmittelbar vorausgegangen waren der Gesellschaft erteilte Informationen der zuständigen Ermittlungsbehörden über eingeleitete Ermittlungen von Amts wegen aufgrund des Verdachts eines Cyberangriffs auf die Gesellschaft. Nach der noch andauernden internen Prüfung des Vorfalls durch IT-Spezialisten und den jüngsten der Gesellschaft erteilten Informationen der Ermittlungsbehörden kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass es zu keinen Unregelmäßigkeiten, insbesondere Datenabflüssen, gekommen ist. Die Gesellschaft erwartet bis zum Ende der kommenden Woche wieder im Normalbetrieb arbeiten zu können.

aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin

