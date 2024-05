EQS-Adhoc: Ad-hoc: Cantourage Group SE verzeichnet 2024 starkes Wachstum seit Inkrafttreten der Teillegalisierung von Cannabis

EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Ad-hoc: Cantourage Group SE verzeichnet 2024 starkes Wachstum seit Inkrafttreten der Teillegalisierung von Cannabis



15.05.2024 / 07:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten. Ad-hoc: Cantourage Group SE verzeichnet 2024 starkes Wachstum seit Inkrafttreten der Teillegalisierung von Cannabis Umsatz im April 2024 um ca. 160 % gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert

Deutlicher Anstieg der Anzahl von Cannabispatient:innen aufgrund der Teillegalisierung im April 2024 verzeichnet

Anhaltend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2024 erwartet Berlin, 15. Mai 2024 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, verzeichnet im April 2024 einen deutlichen Anstieg der Nachfrage und ein Umsatzwachstum von ca. 160 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Umsatzwachstum blieb in Q1 2024 mit ca. 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Umsatz Q1 2024: EUR 6,2 Mio., Umsatz Q1 2023: EUR 4,8 Mio.) aufgrund der unsicheren Gesetzeslage hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der Veränderungen durch das „Cannabis-Gesetz“ geht Cantourage davon aus, dass im Gesamtjahr 2024 ein deutliches Umsatzwachstum erzielbar ist. Das Unternehmen erwartet für 2024 wesentliche Impulse aus dem „Cannabis-Gesetz“ für medizinisches Cannabis, da es kein Betäubungsmittel mehr ist. Das führt zu Vereinfachungen bei der Abgabe durch Apotheken und bei Verschreibungen durch Ärzt:innen. Wie sich der Trend weiterentwickeln und wie stark er sich auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von Cantourage auswirken wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Grundsätzlich rechnet Cantourage jedoch damit, im Gesamtjahr 2024 stark von den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu profitieren. Die Werte beziehen sich auf eine ungeprüfte Pro-Forma-Konsolidierung der operativen Tochtergesellschaften. Über Cantourage Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel “HIGH” geführt. Weitere Informationen: www.cantourage.com Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar. Pressekontakt Cantourage: Bernd Fischer Tel. +49 (0)30 4701 350 - 50 fischer@cantourage.com



Ende der Insiderinformation

15.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com