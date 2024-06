EQS-Adhoc: Amtsbeendigung von Oliver Kieper als Vorstand der Netfonds AG

EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie

Amtsbeendigung von Oliver Kieper als Vorstand der Netfonds AG



31.05.2024 / 08:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Amtsbeendigung von Oliver Kieper als Vorstand der Netfonds AG



Hamburg, 31. Mai 2024 - Das Mandat von Oliver Kieper als Vorstand der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) ist zum heutigen Tag durch Zeitablauf geendet. Eine Verlängerung des Mandates ist im besten beiderseitigen Einvernehmen nicht vereinbart worden. Die Berufung eines Nachfolgers ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.



Der Netfonds-Vorstand wird künftig kundenzentrisch aufgestellt sein. Martin Steinmeyer wird als CEO die Ressorts Marketing und Vertrieb, Peer Reichelt als CFO die gruppenweiten Finanzen und Dietgar Völzke als CIO die technische Entwicklung verantworten.



Der Aufsichtsrat dankt Herrn Kieper für seine gegenüber der Netfonds AG geleisteten Verdienste und seinen fortwährenden Einsatz zum Aufbau des Versicherungsgeschäftes in der Netfonds Gruppe insgesamt.



---



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die - Das Mandat von Oliver Kieper als Vorstand der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) ist zum heutigen Tag durch Zeitablauf geendet. Eine Verlängerung des Mandates ist im besten beiderseitigen Einvernehmen nicht vereinbart worden. Die Berufung eines Nachfolgers ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.Der Netfonds-Vorstand wird künftig kundenzentrisch aufgestellt sein. Martin Steinmeyer wird als CEO die Ressorts Marketing und Vertrieb, Peer Reichelt als CFO die gruppenweiten Finanzen und Dietgar Völzke als CIO die technische Entwicklung verantworten.Der Aufsichtsrat dankt Herrn Kieper für seine gegenüber der Netfonds AG geleisteten Verdienste und seinen fortwährenden Einsatz zum Aufbau des Versicherungsgeschäftes in der Netfonds Gruppe insgesamt.Netfonds AGHeidenkampsweg 7320097 HamburgPhilip AngrabeitTel.: +49 40 822 267 142E-Mail: pangrabeit@netfonds.deDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



Ende der Insiderinformation

31.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com