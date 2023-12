EQS-Adhoc: :be AG: Vorstand passt Jahresprognose 2023 an

EQS-Ad-hoc: :be AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

:be AG: Vorstand passt Jahresprognose 2023 an



11.12.2023

Vorstand passt Jahresprognose 2023 an Lustenau, 11. Dezember 2023 Der Vorstand der :be AG (ISIN: AT0000A2SGH0) muss angesichts von Verschiebungen bzw. Verzögerungen von Projekten sowie hinter den Erwartungen gebliebenen Beteiligungserträgen im aktuell schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 anpassen. Bislang war der Vorstand davon ausgegangen, sowohl die Betriebsleistung (zusammengesetzt aus Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen und dem Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien) auf Basis gewonnener Wettbewerbe und eines hohen Auftragsbestands als auch das konsolidierte Jahresergebnis der :be Gruppe gegenüber dem Vorjahr 2022 steigern zu können. Wie erwartet, wird die Betriebsleistung mit voraussichtlich 43,6 Mio. EUR (2022: 42,6 Mio. EUR) das Vorjahresniveau übertreffen. Allerdings wird das Konzernjahresergebnis (2022: 3,71 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert gesehen. Derzeit rechnet der Vorstand für 2023 nur noch mit einem operativen Ergebnis (Ergebnis vor Steuern, EBT) von ca. 3,6 Mio. EUR (2022: 5,1 Mio. EUR; hierin war ein Sondereffekt von ca. 0,9 Mio. EUR aus IAS 40, Bewertung von Immobilien, enthalten). Auch die :be AG leidet trotz der unverändert guten Auftragslage unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Gesamt- und Immobilienwirtschaft, geprägt von gestiegenen Zinsen, erhöhten Bau- und Energiepreisen und ist mit Verzögerungen und Verschiebungen im Projektablauf konfrontiert. Kurzfristige Projektverschiebungen konnten so nicht zeitnah durch Kostenreduktionen kompensiert werden, hinzu kommen vorsorgliche Rückstellungen für Schadensfälle im Zusammenhang mit einem größeren Projekt sowie vereinzelt Wertberichtigungen für Forderungen. Die von der :be AG verfolgte Wachstumsstrategie, realisiert durch Neugründungen und Unternehmenszukäufe, hat wie geplant zwar zu entsprechenden Ergebnisbeiträgen geführt, allerdings blieben diese vor dem Hintergrund des eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds hinter den Erwartungen zurück. Kontakt

:be AG

Stefan Ruedl

Vorstand / CFO

Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich

