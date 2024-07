EQS-Adhoc: CENIT AG: CENIT erwirbt 60 Prozent der Anteile am SAP Analytics-Spezialisten Analysis Prime LLC mit Sitz in den USA

EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Stuttgart, 17. Juli 2024 – Die CENIT North America LLC, eine [100%ige] Tochtergesellschaft der CENIT AG, hat heute einen Vertrag betreffend der Übernahme von 60 Prozent der Anteile an der US-Amerikanischen Analysis Prime LLC – einem der weltweit führenden SAP Planning and Analytics Partner - geschlossen und baut damit ihre Präsenz in Nordamerika aus. Die Übernahme erfolgt mit Wirkung zum 17. Juli 2024. Das 72 Mitarbeiter starke, in Chicago (USA) ansässige, Expertenhaus Analysis Prime LLC spezialisiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2018 auf vier Kompetenzfelder rund um die Planung und Analyse geschäftskritischer Unternehmensprozesse auf Basis der SAP-Architektur: Dazu gehören die SAP Analytics Cloud (SAC), das SAP Profitability and Performance Management, SAP Datasphere sowie das SAP Group Reporting. Mit über 300 weltweit realisierten Projekten, darunter bei US-amerikanischen Tier-1-Unternehmen, positioniert sich Analysis Prime LLC weltweit in der Spitzengruppe der SAC-Experten. Das Unternehmen rechnet für 2024 mit einem Umsatz von weit über 25 Mio. US Dollar. Mit der Übernahme wird die CENIT Gruppe nun an zwei Standorten in den USA vertreten sein - Auburn Hills und Chicago. Der gleichzeitige Zugriff auf das gesamte CENIT-Portfolio an PLM-, KI- und Cloud-Softwarelösungen eröffnet der Analysis Prime LLC Möglichkeiten für strategisches Up- und Cross-Selling in Nord-Amerika sowie Europa. Wie alle Tochterunternehmen der CENIT Gruppe wird Analysis Prime mit dem Namenszusatz

„a CENIT company“ weiterhin als rechtlich selbständige Organisation unter der Leitung der aktuellen Managing Partner, Graylin Johnson und Paul Davis, agieren.

